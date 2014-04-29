Танцевальный «мир» Нижнего Тагила отмечает профессиональный праздник!

Еще в 1982 году по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета», была установлена официальная дата праздника.

Каждый из тагильчан, надо быть уверенным, хоть раз в своей жизни пробовал танцевать. Кто-то дома перед зеркалом, кто-то на танцполе местного клуба или на веселом праздновании дня рождения. Однако есть те, кто занимается танцами профессионально, кто учит танцам других. Именно к этим людям редакция TagilCity.ru обратилась с поздравлениями и парой вопросов.

Но прежде вспомним одно из интервью с выдающимися личностями не только города, но и мира. Калиф Селлерс однажды признался журналисту TagilCity.ru:

Танцы – это моя жизнь. Это – моё всё. Это то, о чем я думаю, просыпаясь по утрам, это то, о чем я думаю перед сном. И еще я задумываюсь о том, как долго еще смогу заниматься этим профессионально.

Напомним, Калиф – мировая легенда, он ставил танцы для многих знаменитостей. Однажды он был в гостях в Нижнем Тагиле и даже давал мастер-классы свердловчанам. А Poin’ Pete, хореограф Майкла Джексона поделился с TagilCity.ru:

Танец, безусловно, является творчеством. Порой это творчество имеет социальное значение - в 70-е - 80-е гг. в США некоторые стили танца были заменой насильственных агрессивных действий. Порой танец - это единственный способ самовыражения бедных людей, для которых творчество имеет социально оздоравливающую миссию. В современном танце очень много аспектов, но ясно - что без творческого начала танец просто превращается в набор движений, в физкультуру, в фитнесс. Для меня танец - это моя жизнь в единении с музыкой и в гармонии с движением. Мне интересно рассказывать своими танцем историю эмоций, которые дарит мне музыка.

Сегодня, в праздник танца, своим мнением поделилась Сорочкина Ирина Александровна, директор тагильской студии pole dance и воздушной гимнастики «Бурлеск». Девушка продвигает в нашем городе воздушную гимнастику на кольцах, танцы на полотнах, акробатику на пилоне. Именно она, кстати, первой «привезла» в Тагил это уникальное направление:

Для меня, танец – это целый особый мир, которым я делюсь с окружающими максимально, насколько могу. Тем, кто танцует, я бы пожелала дальше учиться и развиваться. Никогда не останавливаться, потому что танец – многогранен, еще не до конца изучен, в нем очень много нюансов и регулярно появляются новые идеи. Надо стремиться всегда совершенствоваться! А тем, кто не танцует – надо решиться, отбросить свои комплексы, страхи и хотя бы один раз попробовать, потому что это заражает, и потом без этого трудно становится жить.

Надо сказать, что танцы – не просто хобби и работа, но и способ преодолеть возможности своего здоровья. Авдеева Ирина Владимировна, номинант премии «Человек года» является инвалидом 2 группы, но даже на коляске она танцует в паре с молодым человеком – Даниилом Тейцом. Спортивными танцами на коляске занимается и Мясников Евгений. Эти танцоры – настоящий эталон для всех людей с ограниченными возможностями здоровья.

Андрей Sneik, тагильский танцор, завоевавший не мало наград всероссийского и международного уровня и продвигающий направление танца popping также поздравляет с праздником тех, кто занимается танцами и тех, кто только планирует ими заняться.