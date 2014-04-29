Уралвагонзавод и школы Вагонки: в Нижнем Тагиле крепнет социальное партнерство

По результатам совместной работы в прошлом году были определены 5 лучших школ Вагонки. Оценивались такие показатели, как активность детей в обучающих и спортивных программах Уралвагонзавода, участие одаренных ребят в городских и региональных конкурсах и олимпиадах, дальнейшее обучение выпускников школ по направлению предприятия в вузах страны по востребованным на производстве специальностям и многое другое. В числе победителей школа № 95, гимназия № 86, лицеи № 51 и № 39 и школа № 9.

В соответствии с этими результатами лучшим школам Уралвагонзавод в 2014 году выделит по 600 тыс. рублей на текущие ремонты, всем остальным - по 350 тыс. рублей. Также запланировано 2 млн. рублей на организацию участия одаренных детей в конкурсах и олимпиадах. Нижнетагильскому техникуму металлообрабатывающих производств и сервиса выделено 10 млн. рублей на развитие проекта «Наша новая школа». Машиностроительный техникум получит на ремонтные нужды 2 млн. рублей. На сегодняшний день уже ведутся конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика для осуществления ремонтных работ в этих образовательных учреждениях.

В оказании шефской помощи школам Дзержинского района в 2013 году приняли участие 57 подразделений Уралвагонзавода. В рамках проекта «Славим человека труда!» заводской Центр подготовки персонала совместно с Ресурсным центром «Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса» проведен творческий конкурс по профессиональному самоопределению школьников «Рабочая специальность – это будущее России», в котором приняло участие более 30 ребят школ Дзержинского района.

Проведено 30 экскурсий в Музейный комплекс и структурные подразделения акционерного общества для 420 обучающихся подшефных школ. Организовано 28 профориентационных бесед для 488 обучающихся с участием главных специалистов предприятия.

Для написания рефератов и научно-исследовательских работ обучающиеся ОУ активно работали с архивами музейного комплекса Уралвагонзавода. Открытые уроки во Дворце культуры имени И.В. Окунева посетили 3 648 школьников. Для содействия обучающимся в выборе профессии, каждой школе изготовлены профориентационные стенды и видеоэкскурсии о специфике производства Уралвагонзавода.