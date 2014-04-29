В перспективе: 1000 долларов за квадратный метр жилья в Тагиле и решение путаницы в ЖКХ (ФОТО)

На итоговом совещании под председательством мэра Нижнего Тагила Сергея Носова должностные лица обсудили перспективы и возможности выполнения так называемых майских указов президента РФ Владимира Путина в условиях явных ограничений по финансированию социальных программ развития из средств бюджета Свердловской области. Тагильчане, в частности, даже при отсутствии полного взаимопонимания с региональным руководством в решении сложных экономических вопросов уже сегодня планируют небывалые за последние несколько лет объемы строительства жилья. А сотрудничество с крупнейшими в РФ банковскими учреждениями позволит городу кардинально модернизировать сферу деятельности ЖКХ в обозримом будущем.

Плановому совещанию глав муниципальных образований области в нижнетагильской мэрии предшествовало официальное открытие демонстрационного салона (шоу-рум) компании «AS Строй», которая готовит к застройке первую очередь жилищного сектора микрорайона «Александровский». По словам руководства компании, стоимость квадратного метра нового жилья здесь определена суммой в 1000 долларов, квартиры при этом будут сдаваться «под ключ» и со встроенной кухонной мебелью. Для сравнения, стоимость вторичного жилья в городе значительно выше.

Образец мебелировки на шоу-рум

Для желающих приобрести квартиру банк «ВТБ» в рамках заключенного с мэрией соглашения о сотрудничестве разработал схему, благодаря которой даже первый взнос клиент может заплатить, предварительно создав накопительный счет с пополнением его в течение полутора-двух лет.

Даже если дом по каким-то причинам не будет построен в определенное время, клиент ничего не потеряет, - заявила сотрудница банка Наталья Алимасова.

В перспективе здесь на «Александровском» будет город-сад в миниатюре: множество зон отдыха и пешеходных дорожек, а жилые дома не выше пятиэтажных конструкций, то есть не противоречить основным положениям геоурбанистики комфортных территорий проживания.

В прежние годы советского периода развития страны в Нижнем Тагиле рекордным считалось строительство жилья в объеме до 200 тыс. кв.м. в год. В 2013-м «Путинград» сдал в эксплуатацию 55 тысяч квадратных метров, что, впрочем, почти вдвое выше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Планы на 2014 год пока тоже нельзя назвать рекордными - 96 000 метров. И, тем не менее, это же даст возможность переселить почти 300 семей из ветхого и аварийного жилья.

Конкурсы на проведение стройработ были своевременно проведены, а кое-где началась корпусная застройка. Но возведение жилья может приостановиться - областной центр до сих пор не подтвердил документально свою долю финансирования. Цена возможного секвестра - 45 миллионов рублей.

Планы на последующие годы у города более масштабные. 160 тысяч квадратных метров нового жилья в микрорайоне «Александровский-2», 300 000 - в мкр. «Муринские пруды», не считая пусковых объектов на первой очереди «Александровского» объемом в 250 тысяч квадратных метров. Плюсом ко всему можно считать намерения корпорации «НПК УВЗ» застроить в Дзержинском районе Нижнего Тагила массив площадью в миллион квадратных метров жилья. Таким образом, «Путинград» может практически завтра рапортовать президенту РФ о намерениях исполнения одного из главных его указов, если бы не одно «НО»...

Уточним, прежде чем начать застройку новых микрорайонов город должен предоставить в аренду стройпредприятиям не только необходимые для этого земельные участки, но и обеспечить подготовку инженерных сетей на каждом объекте строительства. Это возможно при условии софинансирования работ из местного и областного бюджетов.

В 2013-м нас, если можно так выразиться, услышали, и город получил деньги на подготовку сетей в «Александровском -1». А по финансированию «Муринских прудов» понимания до сих пор нет. Аналогично и по строительству нового жилья в отдаленных территориях города с последующим сносом ветхого жилфонда. Выходов в создавшейся ситуации пока два: искать средства самостоятельно, что при небогатом местном бюджете достаточно проблематично, либо продолжать надеяться, что областной центр найдет возможность выполнить свои первоначальные обязательства. Утешает лишь, что на уровне Федерации обсуждается вопрос о строительстве арендного жилья для нуждающихся. Другого пути обновления муниципального жилфонда у нас и у вас, коллеги, думаю, пока нет поделилась на совещании с главами МО области вице-мэр Нижнего Тагила Евгения Черемных.

Владислав Пинаев, Евгения Черемных и Елена Матвеева

Тема ожидаемого секвестрировании перспективных городских программ развития прозвучала и в выступлении первого заместителя главы города Владислава Пинаева, сделавшего акцент в свое докладе на вопросы модернизации системы ЖКХ. Как уже сообщалось, руководству города удалось достигнуть договоренностей со «Сбербанком РФ» о создании биллинго-процессингового центра, призванного обеспечить прозрачность системы персонифицированного учета услуг ЖКХ и стандартизации схемы расчетов населения за эти услуги. Все это, уверен господин Пинаев, «существенно ускорит получение платежей поставщикам энергоресурсов, то есть деньги будут отправляться не на счета управляющих компаний, а непосредственно поставщикам услуг, появится достоверная информация об объемах собираемости платежей».

Еще один проект мэрии, который тоже будет финансироваться за счет привлеченных инвесторов, модернизация газовых котельных, благодаря чему можно сократить непроизводительные энергозатраты, и переоборудование оставшихся угольных котельных на газовое топливо. Кроме того, констатировал первый вице-мэр, Сергею Носову удалось решить вопрос о создании муниципально-частного партнерства по типу акционерного общества, участниками которого, кроме муниципалитета, станут основные «коммунальные» кредиторы города – «Уралсевергаз», НТМК, согласившиеся на конвертацию многомиллионных долгов МУП «Тагилэнерго» в уставные доли общества. Во всяком случае, аналогов такого решения ликвидации задолженности за энергоресурсы в области пока нет.

Собственно, проблемы с задолженностью по услугам ЖКХ, отметили участники совещания, есть в каждом МО области. Несоответствие тарифной политики, технического состояния энергооборудования неизменно приводит к возникновению так называемых выпадающих доходов коммунальных предприятий, заметила председатель гордумы Нижней Салды Елена Матвеева, «а компенсировать это никто, похоже, не собирается».

Знаете, мы ведь не зря говорим о необходимости масштабной модернизации системы ЖКХ. Если всю программу не удастся профинансировать полностью, то тогда можно считать, что деньги будут выброшены на ветер. Законы эффективности одни те же - что в бизнесе, что в муниципальной сфере. Не полностью вложенные в проект деньги не дадут нужного экономического эффекта. Приведу простой пример: у нас есть пансионат «Леневка», который стал безубыточным. Почему? Потому что в него сначала вложили столько средств, сколько необходимо для эффективной работы возразил Сергей Носов.

Вопреки слухам, возобновившимся в очередной раз о неких политических амбициях нижнетагильского градоначальника, сам мэр прогноз о выстраивании политической системы взаимодействия с кем-либо опроверг, говоря лишь о перспективах межмуниципального экономического сотрудничества. Такой же версии придерживается и его губернский коллега Александр Якоб, хотя и руководство Екатеринбурга, и Нижнего Тагила испытывают определенные сложности по ряду вопросов экономического взаимодействия с областным центром. «Сотрудничество между Екатеринбургом и Нижним Тагилом будет продолжено», лаконично резюмировал итоги своего визита в «Путинград» сити-менеджер Екатеринбурга.

Совсем другое дело со строительством новых офисных зданий. Даже если постройка завершена в срок, наверняка найдутся недочеты в отделке. А ведь хочется купить кресло недорого, поставить его в кабинете и работать с комфортом. Это, пожалуй, мечта всех начальников.