В пригороде Нижнего Тагила установят 20 фельдшеро-акушерских пунктов (ФОТО)

За период 2013 года всего было установлено 11 таких пунктов, в этом году планируется установить еще 20. К каждому предъявляются четкие требования: кабинет приема, процедурная-прививочная, стерилизационная, помещение для персонала, место для ожидания больных и санузел. Стоимость такого «помещения» порядка 4 миллионов рублей.

В селах Горнозаводского управленческого округа уже появилось 4 модульных пункта. Первые приняли свои ФАПы Усть-Утка и Серебрянка. Надо сказать, местные медики без сожаления покинули прежние свои помещения – избы с печным отоплением. Теперь прием у них проходит в комфортных условиях, пишет издание «Областная газета».

Любовь Геннадьевна Фатхутдинова, заведующая ФАП, работает медиком уже более 35 лет. Она рассказывает, что условия за это время изменились в лучшую сторону. Имеется современная техника, но не хватает нового автомобиля для своевременной транспортировки больных.

Фото издания «Областная газета»

Однако отсутствие транспортного средства – не единственная проблема. Нет у селян и нормальной дороги. Любовь Геннадьевна в ожидании приезда скорой помощи и роды принимала, и при инфарктах помогала. Интересно, что больше года назад от поселка Синегорский до Серебрянки из-за аварийного состояния дороги даже отменяли общественный транспорт. Глиняное месиво, бесконечные лужи и ухабы – вот, по какой дороге добирались жители. В один из визитов администрации, чиновники были вынуждены идти пешком, чтобы служебный автомобиль выбрался из ловушки.

Модульным зданием довольны все – и жители Усть-Утки, и Ёквы, и Харенок, и Баронской. Так что Горноуральские жители также надеются на ФАПы. Пока же программа забуксовала из-за неудачно выбранных подрядчиков. Пуск объектов был намечен на конец 2013 года, но модули здания в посёлке Зональном лежат мёртвым грузом: к установке строители пока не приступили. В селе Шиловке каркас за зиму собрали, но прибывшая на место комиссия обнаружила, что для ФАПа завезли не те модули. Теперь построенное предстоит разобрать и возводить всё заново, сообщает «Областная газета». Однако главная проблема для сельской медицины — дефицит кадров. В селе Южаково, например, есть добротная общеврачебная практика, но, за неимением врача, работает она в статусе ФАПа.