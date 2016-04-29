Экспертное мнение брать ли кредит или обойтись без него
Не всегда на удовлетворение потребностей хватает средств.
В таких случаях большинство современных людей приходят к выводу о необходимости получения займа. Несмотря на возникшее желание, не все из них становятся клиентами банков, так как иногда сомнения в целесообразности кредита берут верх. Оправдан ли отказ от кредитования, сказать сложно, так как все зависит от конкретной ситуации. Кто-то отказывает себе зря, а для кого-то такое решение оптимально. Тем же, кто все-таки решился, стоит знать, как грамотно выбрать банковскую программу.
Свои преимущества, как и недостатки, есть у каждого финансово продукта. Например, ипотека – займ, выдаваемый на покупку недвижимости. Его основной минус – необходимость поиска такого объекта, который подходит под требование банка. Нельзя забывать и о крайне высокой переплате, которая устанавливается кредитором из-за длительного срока погашения, который часто растягивается не только на годы, но и на десятилетия. За такой срок изменяется стоимость как самого жилья, так и валюты, поэтому иногда клиенту приходится выплачивать в итоге две стоимости купленного помещения.Учитывая размер ипотечного займа, кредитор требует солидного обеспечения и поручителя.
В качестве залога выступает приобретаемая недвижимость. Это часто отпугивает потенциальных заемщиков, так как в случае невозможности выплачивать средства по ипотеке, банк продаст залог, оставив клиента и без денег, и без покупки.Потребительские займы онлайн в Нижнем Тагиле – еще один популярный вид кредитов, к которым многие относятся не менее осторожно. Размеры такого кредита невысоки и выбор целей гораздо свободнее. Ограничение только одно: потребительский кредит невозможно потратить на нужды бизнеса. Его плюс еще и в том, что для его получения можно не посещать банк – во многих современных магазинах, торгующих дорогостоящими товарами, работают представители банков, которые и оформляют займы.
В большинстве случае клиент может обойтись без поручителей и сборов лишних документов.Минусом такого займа является множество условий, поэтому еще до подписания договора его необходимо очень тщательно изучить. Некоторые потребительские кредиты не предусматривают досрочного погашения, что не позволяет сэкономить на займе при наличии такой возможности, иногда клиенту приходится платить комиссию, о которой открыто его не предупреждали. Конечно, все представители бизнеса работают так, чтобы получать прибыль. Это касается и банков, и всевозможных кредитных организаций. Поэтому каждый, кто желает взять кредит любого размера, должен понимать, что даже при самых выгодных условиях он переплатит некоторую сумму. А вот стоит ли это делать, решать только самим потребителям.