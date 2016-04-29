Не опаснее микроволновки: вся правда о вышках связи

Миф №1. Излучение базовой станции негативно сказывается на здоровье

Мощность излучения базовой станции всего 20 Вт, при этом аналогичный показатель микроволновой печи – 750 Вт. Все вышки соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, которые гораздо выше по требованиям, чем в странах Скандинавии и США. Важно знать, чем дальше находится объект связи, тем мощнее излучение мобильного телефона для поддержания сигнала. Поэтому строительство новых базовых станций гораздо полезнее их отсутствия. В свою очередь, компания «МегаФон» с целью точечного усиления качества связи предлагает владельцам помещений разместить на их зданиях базовую станцию на выгодных условиях. Арендодателем может стать как организация, так и физическое лицо. Оператор самостоятельно получает все разрешительные документы и взаимодействует с надзорными органами без привлечения арендодателя.

Миф №2. 3G базовые станции обеспечивают медленную скорость интернета

Появление этого мифа связано с внедрением связи нового поколения – 4G. При этом потенциал сети 3G еще не исчерпан. Объекты связи третьего поколения поддерживают технологию голосовых услуг, чего нельзя сказать об LTE – стандарт передачи данных. Максимальная скорость 3G-интернета в Свердловской области может достигать 40 Мбит/с, средние значения превышают 20 Мбит/с. Это позволяет с комфортом просматривать новости, отправлять электронные письма и смотреть фильмы. Пользователи могут самостоятельно улучшить скорость интернета, для этого нужно: обновлять прошивку, примерно раз в 2 года менять SIM-карту, установить антивирус, закрывать приложения и периодически перезагружать телефон.

Миф №3. За городом меньше базовых станций, и мобильная связь работает нестабильно