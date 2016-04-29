Не опаснее микроволновки: вся правда о вышках связи
По статистике «МегаФона», жители каждого второго дома, где планируется размещение объектов связи, задаются вопросом о влиянии мобильного оборудования на здоровье. Для комфорта свердловчан эксперты компании «МегаФон» развеяли самые распространенные мифы о связи.
Миф №1. Излучение базовой станции негативно сказывается на здоровье
Мощность излучения базовой станции всего 20 Вт, при этом аналогичный показатель микроволновой печи – 750 Вт. Все вышки соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, которые гораздо выше по требованиям, чем в странах Скандинавии и США. Важно знать, чем дальше находится объект связи, тем мощнее излучение мобильного телефона для поддержания сигнала. Поэтому строительство новых базовых станций гораздо полезнее их отсутствия. В свою очередь, компания «МегаФон» с целью точечного усиления качества связи предлагает владельцам помещений разместить на их зданиях базовую станцию на выгодных условиях. Арендодателем может стать как организация, так и физическое лицо. Оператор самостоятельно получает все разрешительные документы и взаимодействует с надзорными органами без привлечения арендодателя.
Миф №2. 3G базовые станции обеспечивают медленную скорость интернета
Появление этого мифа связано с внедрением связи нового поколения – 4G. При этом потенциал сети 3G еще не исчерпан. Объекты связи третьего поколения поддерживают технологию голосовых услуг, чего нельзя сказать об LTE – стандарт передачи данных. Максимальная скорость 3G-интернета в Свердловской области может достигать 40 Мбит/с, средние значения превышают 20 Мбит/с. Это позволяет с комфортом просматривать новости, отправлять электронные письма и смотреть фильмы. Пользователи могут самостоятельно улучшить скорость интернета, для этого нужно: обновлять прошивку, примерно раз в 2 года менять SIM-карту, установить антивирус, закрывать приложения и периодически перезагружать телефон.
Миф №3. За городом меньше базовых станций, и мобильная связь работает нестабильно
Для оператора важно, чтобы клиент оставался на связи не только дома, но и в поездках по своему региону и стране. Работа над развитием сети ведется постоянно, и количество «белых пятен» стремится к нулю. Качественной связью обеспечены коттеджные поселки, новые микрорайоны и дороги: Екатеринбург–Челябинск (100%), Екатеринбург–Тюмень (100%), Екатеринбург–Пермь (99%), Екатеринбург–Уфа (95%), Екатеринбург–Серов (92,5%). В зоне уверенного приема живет более 85% жителей Свердловской области.