Особенности, классификация и приобретение запчастей для экскаваторов
Экскаваторы — это достаточно специфическая специализированная техника, предназначенная для того, чтобы осуществлять разнообразные земляные работы, а также погрузку различных сыпучих веществ на транспортные средства. Они очень широко используются в строительстве, при горных разработках.
Эта техника очень часто применяется в весьма сложных условиях эксплуатации, предполагающих повышенные нагрузки на многие ее детали, узлы и агрегаты. Самые различные запчасти для экскаваторов требуются тем, кто их эксплуатирует, достаточно часто, и поэтому они реализовываются сейчас немалым количеством специализированных фирм. В городе Арамиль Свердловской области таковой является, в частности, «Тракторные запчасти».
Особенности и классификация запасных частей для экскаваторов
Все детали для этих машин специалистами подразделяются на несколько групп, причем классификация осуществляется на основе функционального предназначения узлов. Таковыми являются:
- Силовые агрегаты;
- Ходовая часть;
- Гидравлические системы;
- Электрические системы;
- Рабочие, сменные элементы и дополнительная комплектация.
Чаще всего современные экскаваторы оснащаются дизельными двигателями, отличающимися высокой надежностью, а также неприхотливостью. В ходе планового технического обслуживания необходимо время от времени производить с отдельных их деталей (фильтров, поршневых вкладышей и колец и т.п.), а в случае возникновения неисправностей ремонтировать или полностью заменять отдельные узлы и агрегаты.
Наиболее уязвимыми компонентами ходовой части являются редукторы и звезды, которые также в процессе эксплуатации экскаваторов иногда повреждаются и требуют замены. К частям гидравлических систем экскаваторов относятся насосы, цилиндры, клапаны, коллекторы, преобразователи, а к частям систем электрических — контроллеры и датчики, реле, схемы, аккумуляторы, приборы управления и т.п. В результате износа и различных неблагоприятных воздействий эти компоненты также порой выходят из строя. То же самое в полной (и даже еще большей) мере касается рабочих и сменных элементов.
Приобретение запасных частей для экскаваторов
Чтобы приобрести запчасти для экскаваторов ЕК-12, ЕК-14, ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-3332 в Свердловской области, имеет смысл обращаться в компанию «Тракторные запчасти». Различные детали, узлы и агрегаты для этих машин там представлены в весьма широком ассортименте, причем цены на них весьма демократичны: они закупаются фирмой непосредственно у производителей, а не у посредников.