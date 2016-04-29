Особенности, классификация и приобретение запчастей для экскаваторов

Эта техника очень часто применяется в весьма сложных условиях эксплуатации, предполагающих повышенные нагрузки на многие ее детали, узлы и агрегаты. Самые различные запчасти для экскаваторов требуются тем, кто их эксплуатирует, достаточно часто, и поэтому они реализовываются сейчас немалым количеством специализированных фирм. В городе Арамиль Свердловской области таковой является, в частности, «Тракторные запчасти».

Особенности и классификация запасных частей для экскаваторов

Все детали для этих машин специалистами подразделяются на несколько групп, причем классификация осуществляется на основе функционального предназначения узлов. Таковыми являются:

Силовые агрегаты;

Ходовая часть;

Гидравлические системы;

Электрические системы;

Рабочие, сменные элементы и дополнительная комплектация.

Чаще всего современные экскаваторы оснащаются дизельными двигателями, отличающимися высокой надежностью, а также неприхотливостью. В ходе планового технического обслуживания необходимо время от времени производить с отдельных их деталей (фильтров, поршневых вкладышей и колец и т.п.), а в случае возникновения неисправностей ремонтировать или полностью заменять отдельные узлы и агрегаты.

Наиболее уязвимыми компонентами ходовой части являются редукторы и звезды, которые также в процессе эксплуатации экскаваторов иногда повреждаются и требуют замены. К частям гидравлических систем экскаваторов относятся насосы, цилиндры, клапаны, коллекторы, преобразователи, а к частям систем электрических — контроллеры и датчики, реле, схемы, аккумуляторы, приборы управления и т.п. В результате износа и различных неблагоприятных воздействий эти компоненты также порой выходят из строя. То же самое в полной (и даже еще большей) мере касается рабочих и сменных элементов.

Приобретение запасных частей для экскаваторов