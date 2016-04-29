«Послушай»: в мае в Нижнем Тагиле пройдет благотворительная акция для слабослышащих

Гость из Германии специализируется на настройке слуховых аппаратов, передает ИА «Все новости». В Свердловскую область специалист приезжает по приглашению уральского немца Штефана Земкена.

Штефан дружит с Игоном Мильбродом – преподавателем в единственной немецкой школы для акустиков-мастеров по настройке слуховых аппаратов. Однажды специалист побывал в Свердловской области и захотел, чтобы сюда приезжали его воспитанники. Так, в 2014 году Нижний Тагил посетил ученик школы акустиков Эрик Гиттер. Благодаря ему 144 жителей города смогли вновь услышать окружающий мир.

Каждый прием длится в среднем полчаса. За это время акустик проверяет слух и подбирает необходимый слуховой аппарат. После специалист осматривает ухо человека, чтобы настроить аппарат индивидуально под него. Ориентировочная стоимость приема - 500 рублей. По словам организаторов акции, эта символическая цена: рыночная стоимость слухового аппарата и его настройка в среднем - 20 тысяч рублей.

Помощь людям с проблемами слуха будет оказываться 4, 5, 7 и 10 мая во Дворце культуры школьников. Начало приемов в 10:00.