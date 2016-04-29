Провайдер приносит извинения: в Нижнем Тагиле при прокладке интернет-кабеля повредили пешеходную дорожку (ФОТО)

Очень интересное решение проблемы прокладки своих коммуникаций предлагает один из провайдеров города! Не заморачиваясь с земляными работами, при необходимости обхода тротуара, просто берем и проковыриваем себе дорогу. О том чтобы отремонтировать поврежденный участок речи не идет написал один из тагильчан редакции TagilCity.ru.

При этом он подчеркнул, что условия для прохода пешеходов на Смычке далеко не самые лучшие, и повреждение тротуара лишь усугубляет ситуацию.

Редакция TagilCity.ru решила узнать, известно ли о происходящем управляющей компании, которая обслуживает дом. Оказалось, что нет, этот факт прошел мимо внимания УК:

К сожалению, об инциденте нам неизвестно. В последнее время земляными работами занимался «Ростелеком». Компания проводила их с конца осени по начало весны. Они единственные, кто прокладывал свои коммуникации под землей, остальные провайдеры работают воздушными путями. У них заключены гарантийные письма с администрацией района о дальнейшем благоустройстве там, где провайдер проводил земляные работы рассказали журналисту TagilCity.ru в управляющей компании.

«Ростелеком» не стал отрицать свое участие в повреждении тротуара. Пресс-служба компании ответила, что работы по прокладке волоконно-оптического кабеля к дому №4 на улице Малышева проводились в зимнее время. По окончании работ тротуар был временно засыпан щебенкой и заложен прежним асфальтом. Тротуар не стали восстанавливать сразу из-за климатических условий:

По технологии дорожного строительства проводить асфальтирование тротуара в зимнее время нецелесообразно, так как весной, после оттаивания земли, асфальт проседает. Чтобы исключить такие риски, асфальтирование было запланировано на май. Работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся и будут завершены к 6 мая. Приносим извинения жителям дома №4 на улице Малышева за временные неудобства! -- ответили в пресс-службе "Ростелекома".

Таким образом, уже к концу следующей недели асфальт будет полностью восстановлен, и жители окрестных домов перестанут испытывать неудобство при движении по этой дорожке.