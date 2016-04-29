Сетевики не планируют отключать отопление в Нижнем Тагиле раньше 16 мая

Сегодня на совещании в администрации города представитель Нижнетагильских тепловых сетей сообщил, что на данный момент предпосылок для более раннего отключения отопления нет.

По ночам еще бывает минусовая температура, днем в среднем +2...+4 градуса. Конечно, некоторым жителям жарко: они обращаются, звонят и пишут. Но дата окончания отопительного сезона пока такая же.

В качестве совета жителям, которым отопление уже не требуется, сотрудник сетевой организации порекомендовал устанавливать в домах специализированные приборы, позволяющие отключать отопление в каждом отдельном доме. Это позволит не платить за услуги, которые жильцам не нужны.

Еще один способ понизить температуру в квартирах - перекрытие отопления на батареях в каждой отдельной квартире. Однако зачастую из-за неправильной установки так называемых перемычек, тепло пропадает не только в квартире, где живут жильцы, не нуждающиеся в отоплении.

У нас кто-то перекрыл стояк, теперь по всему дому холодно! -- с такой ситуацией, которая коснулась жильцов многоэтажки на ул. Папанина, сталкиваются многие жители панельных домов Нижнего Тагила.

Тагильчане, а как обстоят дела с отоплением у вас дома?

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