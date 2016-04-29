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Сетевики не планируют отключать отопление в Нижнем Тагиле раньше 16 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сетевики не планируют отключать отопление в Нижнем Тагиле раньше 16 мая

29 апреля 2016, 12:15ОбществоАлександра Логинова
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