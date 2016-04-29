Снизить ставку земельного налога требуют владельцы гаражей Нижнего Тагила (ФОТО)

Журналист TagilCity.ru попросил тагильчанку Марину, которая одной из первых подписала петицию, рассказать о сути проблемы:

Налог принят городской Думой в конце 2014 года. Он действует только в Нижнем Тагиле. Произошло снижение кадастровой стоимости земли на 30%, а налог вырос в 15 раз. Ставка увеличилась с 0,1% до 1,5%. Когда люди, в середине 2015 года, стали получать уведомления с суммой налога, вскрылись все связанные с этим обстоятельства.

Никаких комментариев от городской Думы пока нет. Сейчас кризис, люди выживают, а налог подняли в 15 раз. Как за все платить? -- спрашивает Марина.

Всё это привело к тому, что земельный налог значительно вырос для владельцев гаражей и гаражных кооперативов. В петиции приводятся цифры. Так, для ГЭК «Бригантина» он вырос на 1500%.

Поздняя реакция тагильчан на повышение налога объясняется тем, что решение было опубликовано в газете «Тагильский рабочий — Официально», которое является приложением к газете «Тагильский рабочий». Это приложение доставляется только по подписке, в киоске его не купишь. Лишь ограниченный круг людей мог ознакомиться с этим решением своевременно.