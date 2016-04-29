Стоимость фанеры

Также цена зависит от производителя при всех остальных равных показателях. Пример стоимости фанеры в рублях от 5 куб.м. приведен в таблице:

Фанера марки ФК при средних показателях водостойкости проста при обработке и высоко ценится в вагоно- и автомобилестроении. Это единственная, разрешенная к использованию внутри помещений марка, изготовленная с применением безопасных карбамидовых составов клея. Бывает шлифованная и не шлифованная.

ФСФ-фанера обладает высокой механической прочностью, износоустойчивостью, влагостойкостью. Удобна в обработке, лист удерживает форму. Клей с формальдегидными смолами не отличается высокой экологичностью, однако такая марка востребована и подойдет для покраски, ламинирования или облицовки.

Ламинированная фанера покрыта ламинатом с двух сторон, ФСФ – фанера, которой характерны усиленные свойства водостойкости, прочности и долговечности. Стоимость ламинированной фанеры, так же как и влагостойкой, полностью оправдывается ее качеством, и этот материал имеет большой спрос в строительстве и других отраслях.

Отличие от других листовых материалов

К листовым древесным материалам, которые применяются для строительных целей, относят:

фанеру;

ДСП;

МДФ;

ДВП;

OSB.

Фанера представляет собой слоистую древесину, соединенную при помощи клея. На ее качества влияет сорт дерева, состав клея. Для строительных целей используется березовый шпон и формальдегидный клей. Возможен облицовочный шпон из древесины с красивой структурой (дуба, ореха, груши), который шлифуется и имеет эстетический вид массива натурального дерева. Внутренние слои при этом выполнены из более дешевого древесного материала.

Сырьем для ДСП-плит служит малоценная древесина (стружки и опилки), которая в процессе горячего плоского прессования смешивается со смолами формальдегида. На свойства листов влияют:

форма и размер деревянных частиц;

связующее вещество (его плотность, количество и качество).

Плотность плит бывает четырех видов от 350-450 кг. на куб. см. до 700-800 кг. на куб. см. Легко скрепляется шурупами, поддается пилению.

Древесные волокна (пропаренные и размолотые стружки) формируются «ковром» и прессуются «горячим» способом. Так получают ДВП плиты.

В МДФ сочетаются сильные стороны: толщина (4-22мм) и прочность. Размолотые на миксере древесные частицы скрепляются парафином и лигнином. Они представляют собой экологически чистые материалы. Можно использовать при влажности 80%.