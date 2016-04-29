В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на лучший эскизный проект остановочного комплекса

Однако в Администрации города отметили, что в городе планируется сдать в аренду несколько земельных участков. Кто будет владельцем и установщиком остановочного комплекса с торговым павильоном - будет решаться через аукцион.

То, как будут выглядеть будущие остановочные комплексы, предстоит решать неравнодушной общественности:

Управлением архитектуры и градостроительства объявлен конкурс «Лучший эскизный проект остановочного комплекса с торговым объектом» (постановление Администрации города Нижний Тагил №902-ПА от 01.04.2016 года). Информация о конкурсе размещена на официальном сайте города Нижний Тагил. Учитывая потребности горожан в устройстве остановочных комплексов, управление архитектуры и градостроительства считает возможным реализацию лучшего (по результатам конкурса) эскизного проекта сообщили в ответ на запрос редакции TagilCity.ru в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила.

В Администрации Нижнего Тагила ждут проекты тагильчан с 14 по 24 мая 2016 года. TagilCity.ru напоминает о том, что Администрация не в первый раз приглашает тагильчан к личному участию в формировании городского образа. В прошлом году на реализацию студенческого проекта тагильчанки по озеленению трамвайного кольца был выделен один миллион рублей.