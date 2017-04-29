Мать троих детей не может попасть к семье в Екатеринбург из-за проблем с миграционным законодательством

В Екатеринбурге остались двое сыновей и дочь-третьеклассница. Муж у Дили умер еще в 2004 году, после чего она с концами уехала из родной страны. Сейчас семья общается только посредством телефона. Девочка плачет и боится, что мама её бросила.

Диля работала на стройке в Екатеринбурге. Раз в три месяца она выезжала за пределы России, как и другие мигранты, возвращалась обратно с отметкой в паспорте, передает Ura.ru. Однако в последний раз ситуацию уладить не вышло из-за задержки на работе. За нарушение ей был закрыт въезд в России. Сейчас уроженка Таджикистана находится в Казахстане, её приютила местная жительница.

Добрые люди помогли женщине собрать порядка 70 тысяч рублей, которые Диля отдала на решение бюрократических вопросов. Однако помощники оказались мошенниками и исчезли вместе с документами и деньгами.

Омбудсмен по правам ребёнка в Свердловской области намерен помочь урегулировать Дилдоржон вопрос о воссоединении с детьми.