Мемориальная доска в память погибшему выпускнику школы была открыта в Екатеринбурге
29 апреля 2017, 11:30Общество
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В школе №71 в Екатеринбурге открыли мемориальную доску в память выпускнику школы. Сергей Коновалов, работая в милиции, погиб в 2002 году при охране общественного порядка.
Сюжеты: Екатеринбург
2 марта Сергей вместе с напарниками патрулировал территорию. Около пяти вечера он обратил внимание на подозрительную иномарку и вместе с коллегой подошел к авто с целью проверить документы у водителя и пассажиров. Внезапно один из молодых людей в машине начал стрелять. Сергей Коновалов скончался на месте происшествия. Падая, он прикрыл собой документы, что позже позволило задержать целую банду.
Сергей Валерьевич Коновалов был посмертно награжден Орденом мужества указом Президента РФ от 24 сентября 2002 года.
Известно, что за последние 20 лет в нашем регионе погибло 184 сотрудника полиции при охране общественного порядка, пишет E1.ru.
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