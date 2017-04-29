Мемориальная доска в память погибшему выпускнику школы была открыта в Екатеринбурге

2 марта Сергей вместе с напарниками патрулировал территорию. Около пяти вечера он обратил внимание на подозрительную иномарку и вместе с коллегой подошел к авто с целью проверить документы у водителя и пассажиров. Внезапно один из молодых людей в машине начал стрелять. Сергей Коновалов скончался на месте происшествия. Падая, он прикрыл собой документы, что позже позволило задержать целую банду.