Наркоманы из коммунальной квартиры в Екатеринбурге держат в страхе соседей (ВИДЕО)

Один из таких нарушителей был заснят на видео. На записи видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии и двигается, будто зомби, пишет E1.ru.

Более того, известно, что участники наркоманской оргии варят «зелье» прямо в квартире, а также ведут себя довольно шумно и агрессивно. Полицейские на вызов не едут, жалуются жильцы.

Видео: E1.ru

Сообщение с прикреплённой видеозаписью женщина выложила на Facebook. К обсуждению темы присоединился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, пообещав решить вопрос в течение часа.

Фото: E1.ru

Известно, что после того, как в квартиру нагрянули полицейские, были задержаны трое. На молодых людей составили протоколы о мелком хулиганстве. Хулиганы были направлены на обследование. После проверки будет принято процессуальное решение.