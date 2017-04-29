Наркоманы из коммунальной квартиры в Екатеринбурге держат в страхе соседей (ВИДЕО)
В Екатеринбурге накануне местная жительница пожаловалась на то, что в коммунальной квартире, где проживает её дочь с трехлетним ребёнком, всех в страхе держат наркоманы.
Один из таких нарушителей был заснят на видео. На записи видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии и двигается, будто зомби, пишет E1.ru.
Более того, известно, что участники наркоманской оргии варят «зелье» прямо в квартире, а также ведут себя довольно шумно и агрессивно. Полицейские на вызов не едут, жалуются жильцы.
Видео: E1.ru
Сообщение с прикреплённой видеозаписью женщина выложила на Facebook. К обсуждению темы присоединился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, пообещав решить вопрос в течение часа.
Фото: E1.ru
Известно, что после того, как в квартиру нагрянули полицейские, были задержаны трое. На молодых людей составили протоколы о мелком хулиганстве. Хулиганы были направлены на обследование. После проверки будет принято процессуальное решение.
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