Следователь военного отдела из Екатеринбурга подозревается в вымогательстве взятки

Сержант, уроженец Омской области, рассказал представителям прокуратуры о том, что следователь Михаил Марков требует крупную сумму денег, угрожая открыть уголовное производство. В отношении молодого человека, пишут Ведомости-Урал , проводилась проверка по факту сбыта наркотиков.

Проверкой обращения занимались следователи Центрального военного округа. В ходе операции Михаил Марков был взят с поличным. Сейчас решается вопрос о мерах в отношении нарушителя закона.