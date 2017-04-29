Следователь военного отдела из Екатеринбурга подозревается в вымогательстве взятки
29 апреля 2017, 10:15Общество
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В Екатеринбурге следователь военного отдела СКР подозревается в вымогательстве взятки. Мужчина был задержан после того, как под угрозой возбуждения уголовного дела потребовал от сержанта сто тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Сержант, уроженец Омской области, рассказал представителям прокуратуры о том, что следователь Михаил Марков требует крупную сумму денег, угрожая открыть уголовное производство. В отношении молодого человека, пишут Ведомости-Урал, проводилась проверка по факту сбыта наркотиков.
Проверкой обращения занимались следователи Центрального военного округа. В ходе операции Михаил Марков был взят с поличным. Сейчас решается вопрос о мерах в отношении нарушителя закона.
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