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Новости Нижнего Тагила

27 преступлений были раскрыты в Нижнем Тагиле в рамках операции «Улица» (ФОТО)

29 апреля 2018, 13:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле и ГГО с 25 по 27 апреля сотрудники полиции провели профилактическую операцию «Улица».

Операция «Улица» была направлена на профилактику и предупреждение преступлений, совершаемых на улицах города и в общественных местах. 

Для проведения операции были задействованы более 750 полицейских.


Всего были проверены более 300 человек, находящихся на профилактических учетах. Раскрыты 27 преступлений, задержаны 15 объявленных в розыск и 35 подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, задержаны двое несовершеннолетних, в вечернее время находившихся без сопровождения взрослых.

За три дня проведения операции было выявлено более 1,5 тысяч административных правонарушений, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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