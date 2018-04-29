27 преступлений были раскрыты в Нижнем Тагиле в рамках операции «Улица» (ФОТО)
29 апреля, 13:05Общество
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В Нижнем Тагиле и ГГО с 25 по 27 апреля сотрудники полиции провели профилактическую операцию «Улица».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Операция «Улица» была направлена на профилактику и предупреждение преступлений, совершаемых на улицах города и в общественных местах.
Для проведения операции были задействованы более 750 полицейских.
Всего были проверены более 300 человек, находящихся на профилактических учетах. Раскрыты 27 преступлений, задержаны 15 объявленных в розыск и 35 подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, задержаны двое несовершеннолетних, в вечернее время находившихся без сопровождения взрослых.
За три дня проведения операции было выявлено более 1,5 тысяч административных правонарушений, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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