27 преступлений были раскрыты в Нижнем Тагиле в рамках операции «Улица» (ФОТО)

Операция «Улица» была направлена на профилактику и предупреждение преступлений, совершаемых на улицах города и в общественных местах.

Для проведения операции были задействованы более 750 полицейских.

Всего были проверены более 300 человек, находящихся на профилактических учетах. Раскрыты 27 преступлений, задержаны 15 объявленных в розыск и 35 подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, задержаны двое несовершеннолетних, в вечернее время находившихся без сопровождения взрослых.

За три дня проведения операции было выявлено более 1,5 тысяч административных правонарушений, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»