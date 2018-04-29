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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец выиграл апелляцию у РЖД о взыскании 67 тыс. за обучение на машиниста

29 апреля 2018, 14:25Добавить новость
Екатеринбург,РЖД,машинист,Эдуард Сабуров,обучение,суд,апелляция,деньги
Житель Екатеринбурга выиграл апелляцию по иску РЖД о взыскании с него 67 тыс. рублей, которые были потрачены на его обучение.

Екатеринбуржец Эдуард Сабуров работал помощником машиниста электровоза, хотя прошел обучение на должность машиниста. Набор и перевод на любые должности на РЖД был закрыт, и поэтому Эдуард не смог работать машинистом.

РЖД подали в суд на своего сотрудника, чтобы взыскать с него деньги, потраченные на его обучение. По предыдущему решению суда Эдуард должен был вернуть компании 67 тысяч рублей, пишет Е.1.

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