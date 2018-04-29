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Екатеринбуржец выиграл апелляцию у РЖД о взыскании 67 тыс. за обучение на машиниста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец выиграл апелляцию у РЖД о взыскании 67 тыс. за обучение на машиниста

29 апреля, 14:25Общество
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