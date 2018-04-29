Шигирский идол с Урала оказался древнейшим олицетворением дьявола
29 апреля, 12:05Общество
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Исследования международных учёных позволяют сделать вывод о том, что на Шигирском идоле изображены злые духи. Исследователи считают, что они олицетворяют дьявола.
Шигирский идол был обнаружен во второй половине XIX века на территории Урала. Фигура сделана из дерева, её официально подтверждённый возраст составляет 11 тыс. лет. Например, пирамиде Хеопса в Гизе всего 4,5 тыс. лет, передаёт Ura.ru.
Группа исследователей из различных стран после изучения орнаментов на поверхности идола пришла к выводу, что там изображены злые духи. Некоторые учёные даже предположили, что там изображён дьявол.
Скульптура, по мнению специалистов, использовалась для проведения ритуалов и отпугивания людей, заходящих на запретные территории.
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