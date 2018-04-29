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Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга собирают подписи за лишение Козицына звания Почетного гражданина

29 апреля 2018, 10:05Добавить новость
город,Екатеринбург,интернет,Свердловская область,телебашня,петиция,голосование,УГМК
Генерального директора медной компании Андрея Козицына жители Екатеринбурга предлагают лишить звания Почётного гражданина. Соответствующая петиция появилась в интернете и начала собирать подписи.

Причиной создания петиции стало то, что Уральская горно-металлургическая компания не посчиталась с мнением горожан, когда принимала решение взорвать телебашню Екатеринбурга. Автором обращения выступил скульптор Роман Кашин.

Решение о сносе принималось кулуарно, мнение представителей профессионального архитектурного сообщества и горожан при этом было цинично проигнорировано. Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, башня была разрушена. Многих горожан оскорбили и возмутили такие действия инициатора и заказчика данных работ – УГМК, -- указано в тексте.


Как сообщает Znak.com, с момента появления петиции, который произошел 27 апреля, под ней подписались 174 человека.

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