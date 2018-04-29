Жители Екатеринбурга собирают подписи за лишение Козицына звания Почетного гражданина

Причиной создания петиции стало то, что Уральская горно-металлургическая компания не посчиталась с мнением горожан, когда принимала решение взорвать телебашню Екатеринбурга . Автором обращения выступил скульптор Роман Кашин.

Решение о сносе принималось кулуарно, мнение представителей профессионального архитектурного сообщества и горожан при этом было цинично проигнорировано. Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, башня была разрушена. Многих горожан оскорбили и возмутили такие действия инициатора и заказчика данных работ – УГМК указано в тексте.