Жители Екатеринбурга собирают подписи за лишение Козицына звания Почетного гражданина
29 апреля, 10:05Общество
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Генерального директора медной компании Андрея Козицына жители Екатеринбурга предлагают лишить звания Почётного гражданина. Соответствующая петиция появилась в интернете и начала собирать подписи.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной создания петиции стало то, что Уральская горно-металлургическая компания не посчиталась с мнением горожан, когда принимала решение взорвать телебашню Екатеринбурга. Автором обращения выступил скульптор Роман Кашин.
Решение о сносе принималось кулуарно, мнение представителей профессионального архитектурного сообщества и горожан при этом было цинично проигнорировано. Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, башня была разрушена. Многих горожан оскорбили и возмутили такие действия инициатора и заказчика данных работ – УГМК указано в тексте.
Как сообщает Znak.com, с момента появления петиции, который произошел 27 апреля, под ней подписались 174 человека.
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