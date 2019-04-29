Банкротство началось в отношении дочери экс-депутата от Нижнего Тагила

Процедура наблюдения предполагает проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника. Также во время процедуры выявляется наличие или отсутствие признаков преднамеренного банкротства и оснований для оспаривания сделок.

Светлана Язева является директором компании «Ювелиры Урала». Она признана банкротом в связи с задолженностью в размере 169,4 млн рублей. В суд на нее подал Сбербанк.

Светлана Язва выступала поручителем по кредиту, который взяла компания «Ява строй», связанная с группой компании «Ява» Валерия Язева.