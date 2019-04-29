Банкротство началось в отношении дочери экс-депутата от Нижнего Тагила
29 апреля Свердловский арбитражный суд рассмотрел дело в отношении дочери экс-депутата от Нижнего Тагила Валерия Язева. По решению суда в отношении нее начата процедура наблюдения, пишет «Коммерсант».
Процедура наблюдения предполагает проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника. Также во время процедуры выявляется наличие или отсутствие признаков преднамеренного банкротства и оснований для оспаривания сделок.
Светлана Язева является директором компании «Ювелиры Урала». Она признана банкротом в связи с задолженностью в размере 169,4 млн рублей. В суд на нее подал Сбербанк.
Светлана Язва выступала поручителем по кредиту, который взяла компания «Ява строй», связанная с группой компании «Ява» Валерия Язева.
Ранее банкротом была признана супруга экс-депутата Госдумы Валентина Морозова. В отношении Язева введена процедура реализации долга из-за задолженности в 106 млн рублей. В феврале компания «Ювелиры Урала» также признана банкротом.