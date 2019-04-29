Екатеринбуржец заплатит 250 тысяч за фиктивную регистрацию 401 мигранта
Сегодня, 10:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Екатеринбурга приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 401 мигранта, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что в период с сентября по декабрь 2018 года житель Екатеринбурга в своей квартире зарегистрировал 401 мигранта. Фактически данные граждане на указанной площади не проживали, а владелец квартиры действовал умышленно, с целью получения выгоды, и осознавал противозаконность своих действий. При этом он предоставлял в отдел миграции сведения о фактическом проживании граждан по указанному адресу.
В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Свою вину мужчина признал. Дело рассматривалось судом в порядке особого судопроизводства. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
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