Екатеринбуржец заплатит 250 тысяч за фиктивную регистрацию 401 мигранта

Установлено, что в период с сентября по декабрь 2018 года житель Екатеринбурга в своей квартире зарегистрировал 401 мигранта. Фактически данные граждане на указанной площади не проживали, а владелец квартиры действовал умышленно, с целью получения выгоды, и осознавал противозаконность своих действий. При этом он предоставлял в отдел миграции сведения о фактическом проживании граждан по указанному адресу.