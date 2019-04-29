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«Глава Свердловской области РСФСР» направлен на принудительное лечение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Глава Свердловской области РСФСР» направлен на принудительное лечение

Сегодня, 20:17ОбществоФото: Андрей Злоказов/twitter.com/dixon1973
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