«Глава Свердловской области РСФСР» направлен на принудительное лечение
Сегодня, 20:17ОбществоФото: Андрей Злоказов/twitter.com/dixon1973
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Райсуд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение «главу Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова, который вместе с Петром Афанасенко из Нижнего Тагила рассылал «приказы» в разные ведомства, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Уголовное дело на него завели после того, как он направил «приказы» в Минобороны и Росгвардии. Письмо было подписано от лица «командующего вооруженными силами Свердловской области». В письме были обнаружены призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Соратник Андрея Злоказова из Нижнего Тагила Петр Афанасенко называл себя «врио мэра Нижнего Тагила». Во время обысков у обоих были найдены документы образца СССР, которые они изготавливали самостоятельно.
Злоказов и Афанасенко являются последователями стоматолога из Танджикистана Сергея Тараскина, который считал, что СССР не распался, а нынешние власти захватили его.
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