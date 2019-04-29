«Глава Свердловской области РСФСР» направлен на принудительное лечение

Уголовное дело на него завели после того, как он направил «приказы» в Минобороны и Росгвардии. Письмо было подписано от лица «командующего вооруженными силами Свердловской области». В письме были обнаружены призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Соратник Андрея Злоказова из Нижнего Тагила Петр Афанасенко называл себя «врио мэра Нижнего Тагила». Во время обысков у обоих были найдены документы образца СССР, которые они изготавливали самостоятельно.