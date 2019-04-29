Короткометражный фильм режиссера из Екатеринбурга поедет на «Кинотавр»
Сегодня, 20:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Короткометражный фильм, который снял екатеринбургский режиссер Иван Сосин, попал в программу «Кинотавра». Об этом сообщил режиссер на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Режиссером картины стал Иван Сосин. Главную роль в фильме сыграл Алексей Серебряков. Его герой – детский писатель – бросает свою семью. Спустя годы его дочь находит одну из его работ и, разыскав отца, берет у него интервью, чтобы узнать о нем побольше.
Лента включена в шорт-лист фестиваля, она будет представлена в номинации «Короткий метр».
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