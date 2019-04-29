Короткометражный фильм режиссера из Екатеринбурга поедет на «Кинотавр»

Режиссером картины стал Иван Сосин. Главную роль в фильме сыграл Алексей Серебряков. Его герой – детский писатель – бросает свою семью. Спустя годы его дочь находит одну из его работ и, разыскав отца, берет у него интервью, чтобы узнать о нем побольше.