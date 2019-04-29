Мэрия Екатеринбурга перенесла городской субботник из-за снега
Сегодня, 10:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга перенесла на неделю городской субботник, об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэрия Екатеринбурга сообщает, что общегородской субботник переносится на 7 мая. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.
В этом году субботник переносится уже второй раз. Первый раз мэр Екатеринбурга Александр Высокинский перенес мероприятие с 27 на 30 апреля, сообщив, что это связано с празднованием Пасхи.
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