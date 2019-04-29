Незаконный павильон «Цветы» демонтирован в Екатеринбурге
В столице Урала демонтирован незаконный павильон «Цветы», располагавшийся близ медгородка, сообщает «Областная газета».
Решением Арбитражного суда организация, владеющая павильоном по продаже цветов, должна была освободить занимаемую площадь в 128 квадратных метров и передать ее в ведение администрации Екатеринбурга.
В указанный срок предприниматель не исполнил решение суда. Тогда судебными приставами были приняты меры по сносу незаконного строения. С применением специализированной техники павильон был демонтирован. Расходы, связанные со сносом конструкции, в дальнейшем будут взысканы с организации, владеющей незаконным строением.
Напомним, что в Екатеринбурге, в рамках подготовки к 300-летию города, улицы освобождаются от незаконных павильонов и торговых палаток. Ранее в Екатеринбурге были демонтированы павильоны быстрого питания, а также торговая точка компании «Девять островов».