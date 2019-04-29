Велогонки прошли при поддержке объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки», клуба активного отдыха «Катуха», ROSTOV MTB CUP, Федерации велосипедного спорта Ростовской области и беговелошколы «КАТЮША», сообщила RostovGazeta.​

Участниками соревнований стали 150 человек, всего в состязаниях было 20 категорий, включая детей от 1 года. В Ростов съехались спортсмены и любителя не только из области, но и из Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и других российских городов.

Первый этап кубка Ростова по маунтинбайку​ прошел в Суворовском Видео

В торжественном открытии соревнований приняли участие министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, председатель совета директоров компании-застройщика АО “Ростовское”, входящей в объединение “ВКБ-Новостройки” Николай Бритвин, президент федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк и директор экспертного центра ВелоАС Александр Коробков.

Первыми на старт вышли самые маленькие участники, они соревновались на беговелах. Накал страстей был не меньше, чем у взрослых, болели за юных участников мамы, папы, бабушки и дедушки.

Победителем заезда стал Артем Евтушенко, который, по словам отца, усиленно готовился к соревнованиям. Юный победитель увлекается многими видами спорта. но больше всего любит плавание и велосипед.

В детском заезде принял участие и сын министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, который пришел на праздник со всей семьей.

По словам президента федерации велоспорта Ростовской области Алексея Вовка, велоспорт уже стал визитной карточкой Суворовского. В микрорайоне уже готова велосипедная трасса, а жители охотно тренируются и принимают участие в соревнованиях. При этом Суворовский единственный район в Ростове, где есть велотрасса, подготовленная по всем правилам федерации велоспорта.

В основном заезде соревновались участники старше 14 лет, сложность испытаний зависела от возрастной категории спортсмена.

Новшеством стало применение для соревнований такого уровня электронной системы фиксации старта и финиша.Благодаря электронным чипам у каждого участника точность результатов довели до долей секунды. Кроме того, спортсмены, видя свой результат за каждый круг, могли правильно рассчитать силы.

Соревнования 28 апреля стали вторыми, проведенными на трассе в Суворовском. Трасса протяженностью 5,4 километра идет через балку Чадр и парк имени 70-летия Победы, делая кольцо вокруг жилого массива. Покрытие трассы делает возможным ее использования и в дождь.

Уровень подготовки трассы отметил Самвел Аракелян и поделился планами провести в Суворовском финалы всероссийских соревнований.

Председатель совета директоров компании-застройщика АО “Ростовское”, входящей в объединение “ВКБ-Новостройки” Николай Бритвин рассказал о том, что ы в микрорайоне создадут трассу для международных соревнований.