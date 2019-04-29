Работник УГМК рассказал о принудительном участии в крестном ходе
Сегодня, 08:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Работник УГМК в Екатеринбурге рассказал, что сотрудников организации заставили в принудительном порядке явиться на крестный ход, пишет «Наша газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал сотрудник подшефной УГМК организации в Екатеринбурге, руководство сообщило им, что сотрудники должны обязательно присутствовать на Пасхальном крестном ходе.
Нам сказали, что нужно в обязательном порядке ехать на крестный ход, иначе будет наказание. Какое именно - не сообщили, рассказал «Нашей газете» работник предприятия.
Он также предположил, что под наказанием подразумевается лишение премии. Собеседник редакции пояснил, что уточнял, нужно ли отмечаться, но ему ответили, что всех, кто присутствовал, видело руководство.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей