Работник УГМК рассказал о принудительном участии в крестном ходе

Как рассказал сотрудник подшефной УГМК организации в Екатеринбурге, руководство сообщило им, что сотрудники должны обязательно присутствовать на Пасхальном крестном ходе.

Нам сказали, что нужно в обязательном порядке ехать на крестный ход, иначе будет наказание. Какое именно - не сообщили, рассказал «Нашей газете» работник предприятия.