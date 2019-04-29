«Россети» демонстрируют рост прибыли

«Новые известия» пишут, что увеличение прибыли мотивировано стоимостным ростов акций дочерних компаний «Россетей», которые находятся на балансе. В результате повышается финансовая устойчивость и капитализация дочерних предприятий. В целом, улучшается финансовый климат, что означает корректность выбранной стратегии развития.

Квартальные итоги прокомментировал глава компании «Россети» Павел Ливинский, акцентировав внимание на том, что указанные финансовые результаты - одни из лучших за время функционирования компании. Так, сотрудниками будет обеспечено улучшение положительной ситуации для акционеров и инвесторов. Развитие электросетевого комплекса при помощи цифровизации производственных и бизнес-процессов обеспечит выход компании на новые качественные показатели операционной эффективности.