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Руководство больницы Серова отстранено после публикации о низких зарплатах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 04 29 22 48 25

Руководство больницы Серова отстранено после публикации о низких зарплатах

Сегодня, 22:58ОбществоФото: Видеорепортаж РИА «Новый день»/ newdaynews.ru
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