Руководство больницы Серова отстранено после публикации о низких зарплатах

Ранее медицинский персонал поликлиники рассказал СМИ о заработных платах в размере 11-12 тыс. рублей, отсутствии необходимых инструментов для приёма пациентов и угрозах со стороны руководства в случае разглашения информации о том, что происходит в городской больнице. По словам Шестакова, низкая заработная плата на данный момент зафиксирована у одного сотрудника – медсестры. Все остальные факты будут дополнительно проверены.