Руководство больницы Серова отстранено после публикации о низких зарплатах
Медицинский персонал городской больницы Серова рассказал журналистам о том, что им не выплачивают премии и не обеспечивают необходимым оборудованием. После публикации ситуацией заинтересовались в региональном Минздраве и собираются провести проверку, сообщает РИА «Новый день».
26 апреля главный врач Серовской городской больницы собрал совещание, на котором было принято решение временно отстранить от занимаемой должности исполняющего обязанности заведующего детской поликлиникой и старшую медицинскую сестру поликлиники.
Назначен заместитель главного врача - опытный педиатр с 30-летним стажем работы. Для помощи больнице, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, министром здравоохранения направлены специалисты Минздрава,рассказал представитель Минздрава региона Константин Шестаков.
Ранее медицинский персонал поликлиники рассказал СМИ о заработных платах в размере 11-12 тыс. рублей, отсутствии необходимых инструментов для приёма пациентов и угрозах со стороны руководства в случае разглашения информации о том, что происходит в городской больнице. По словам Шестакова, низкая заработная плата на данный момент зафиксирована у одного сотрудника – медсестры. Все остальные факты будут дополнительно проверены.