В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы из-за непогоды

Репетиция должна была пройти вечером 29 апреля. Но обильный снегопад заставил изменить планы и, вместо полной репетиции парада на площади 1905 года, провести тренировку в военном городе №32. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в репетиции на территории городка принял участие только личный состав, техника не привлекалась.