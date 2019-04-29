В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы из-за непогоды
Сегодня, 21:54ОбществоФото: екатеринбург.рф
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Снегопад, который обрушился на Екатеринбург, заставил военных пересмотреть планы проведения репетиции парада Победы с участием техники, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.
Сюжеты: Екатеринбург
Репетиция должна была пройти вечером 29 апреля. Но обильный снегопад заставил изменить планы и, вместо полной репетиции парада на площади 1905 года, провести тренировку в военном городе №32. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в репетиции на территории городка принял участие только личный состав, техника не привлекалась.
Ограничений для движения автомобилей в связи с отменой репетиции 29 апреля не произошло. Генеральные репетиции, запланированные на 3 и 7 мая, пройдут по утверждённому ранее графику.
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