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В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы из-за непогоды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы из-за непогоды

Сегодня, 21:54ОбществоФото: екатеринбург.рф
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