В Екатеринбурге за 20 млн отремонтируют три объекта культурного наследия
Сегодня, 20:14ОбществоФото: сайт управления госохраны объектов культурного наследия региона
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19,9 млн рублей потратит мэрия Екатеринбурга на ремонт «Дома мещанки А. С. Калашниковой», «Фабрики-кухни УЗТМ» и Дома культуры ВИЗа, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
В Доме Калашниковой, где в молодости работал Леонид Брежнев, утеплят чердачные перекрытия и обработают конструкции крыши огнезащитным составом.
На «Фабрике-кухне» обновят системы водоснабжения, отопления, вентиляции, а также канализацию. В ДК ВИЗа также отремонтируют системы вентиляции и кондиционирования.
Завершение ремонта запланировано в 2019 году. Подрядчик будет определен 24 мая.
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