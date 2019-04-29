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В Екатеринбурге за 20 млн отремонтируют три объекта культурного наследия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге за 20 млн отремонтируют три объекта культурного наследия

Сегодня, 20:14ОбществоФото: сайт управления госохраны объектов культурного наследия региона
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