Блогеры-мусульмане рассказали, что голодают в обсерваторе под Екатеринбургом
Популярные блогеры-мусульмане Хиза Зарипов и Лусик Карапетян рассказали, что они вынужденно голодают третий день на базе «Остров сокровищ» в обсерваторе под Екатеринбургом, сообщает ЕАН.
Туристы, которые вернулись из ОАЭ, соблюдают пост в Рамадан, по которому принимать разрешается только пищу и только после 20.00. Добровольцы привозят еду второй день, но администрация базы отдыха отказывается передавать продукты.
Карапетян в телефонном разговоре рассказала, что еду разносят днем и меню не подходит для соблюдения поста. Она сказала, что третий день они живут без еды.
Кроме того, туристам отключили Wi-Fi. Они предполагают, что сделано это было специально, чтобы они не могли опубликовать видеозаписи с возмущениями. Интернет отключен во всем корпусе.
Также друзья блогеров рассказали, что не могут передать им микроволновку.
Напомним, с 25 апреля на базе «Остров сокровищ» разместили в обсервации туристов из Индии. 27 апреля к ним были подселены туристы из ОАЭ. Находящимся в обсерваторе гражданам не разрешается покидать свои номера в течение 14 дней.