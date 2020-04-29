Блогеры-мусульмане рассказали, что голодают в обсерваторе под Екатеринбургом

Туристы, которые вернулись из ОАЭ, соблюдают пост в Рамадан, по которому принимать разрешается только пищу и только после 20.00. Добровольцы привозят еду второй день, но администрация базы отдыха отказывается передавать продукты.

Карапетян в телефонном разговоре рассказала, что еду разносят днем и меню не подходит для соблюдения поста. Она сказала, что третий день они живут без еды.

Кроме того, туристам отключили Wi-Fi. Они предполагают, что сделано это было специально, чтобы они не могли опубликовать видеозаписи с возмущениями. Интернет отключен во всем корпусе.

Также друзья блогеров рассказали, что не могут передать им микроволновку.