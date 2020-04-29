Кольцово занял 10 место среди самых удобных аэропортов России
Сегодня, 09:34ОбществоФото: pixabay.com
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 самых удобных аэропортов России, в котором Кольцово занял 10 место.
Сюжеты: Екатеринбург
Он по показателям обогнал аэропорты Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда, Сочи и даже Внуково. Всего в исследование было включено 35 аэропортов, где пассажиропоток составляет больше 800 тысяч в год. Оценка проводилась по разным показателям.
В Forbes сообщили, что девять аэропортов не предоставили информацию, а потому она была получена из открытых источников. Если данных не было, то была проставлена минимальная оценка для того или иного показателя.
Каждый из аэропортов был проанализирован по 18 разным показателям в шести категориях.
Так, оценка Кольцово составила 51,3 балла.
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