Кольцово занял 10 место среди самых удобных аэропортов России

Он по показателям обогнал аэропорты Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда, Сочи и даже Внуково. Всего в исследование было включено 35 аэропортов, где пассажиропоток составляет больше 800 тысяч в год. Оценка проводилась по разным показателям.

В Forbes сообщили, что девять аэропортов не предоставили информацию, а потому она была получена из открытых источников. Если данных не было, то была проставлена минимальная оценка для того или иного показателя.

Каждый из аэропортов был проанализирован по 18 разным показателям в шести категориях.