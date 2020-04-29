Конкурс «Угадай инфляцию» принесет победителю миллион рублей

Правильное развитие экономики предполагает рост цен. Это и есть инфляция. Её оптимальной величиной считается прирост на 2-4% в год, сообщает newstracker.ru.

В РФ инфляцию подсчитывают сотрудники Росстата. Они сравнивают текущие цены в магазинах с ценами прошлых периодов. Формируется так называемый индекс потребительских цен. Из него можно увидеть темпы инфляции. В статистику ведомства попадают самые востребованные товары и услуги. Таких в России около пятисот.

Главным призом в конкурсе «Угадай инфляцию» станет миллион рублей. Перед участниками стоит задача угадать инфляцию в мае 2020 года. Кроме этого, необходимо будет назвать прошлогоднюю инфляцию и ответить ещё на два вопроса. Участником конкурса может стать любой гражданин России.

Основатель и управляющий партнёр Pharo Management Гийом Фонкенелл отметил, что инфляция в РФ в последние годы стала ниже. При этом жители страны все равно считают её высокой. Поэтому главными задачами конкурса является развеивание мифов на этот счет и привлечение внимания к темпам роста цен. Изменение представления об уровне инфляции позволит россиянам поменять отношение к своим финансам и приобретениям. Тогда Центробанк сможет эффективнее влиять на экономику с помощью изменения процентных ставок.

В конкурсе также разыгрываются четыре ноутбука, 10 подписок на сайт газеты и шесть колонок. Ответы принимаются с 27 апреля по 31 мая 2020 года. Список претендентов будет публиковаться в период с 8 по 11 июня. А прямой эфир с розыгрышем призов состоится 15 июня на главной странице проекта.