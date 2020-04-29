Куйвашев предложил перепрофилировать НИИ фтизиопульмонологии для больных с COVID-19

Площадка для размещения больных была предложена в качестве альтернативы НИИ ОММ.

Сотрудники и пациенты Уральского НИИ фтизиопульмонологии не согласны такой перспективой. По словам медиков, по действующим санитарным нормам перепрофилирование учреждения возможно только через три года после его закрытия. В противном случае имеется высокий риск заражения туберкулезом.

На сайте Change.org размещена петиция в защиту учреждения от закрытия. На данный момент ее подписали больше 700 человек.

В петиции отмечается, что в учреждении проходят лечение почти 300 человек, у некоторых из них диагностирован ВИЧ, а часть не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у некоторых больных развивается открытая форма туберкулеза, что опасно для окружающих.