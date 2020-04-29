Куйвашев предложил перепрофилировать НИИ фтизиопульмонологии для больных с COVID-19
Евгений Куйвашев предложил перепрофилировать Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, в котором лечатся больные туберкулезом, для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда».
Площадка для размещения больных была предложена в качестве альтернативы НИИ ОММ.
Сотрудники и пациенты Уральского НИИ фтизиопульмонологии не согласны такой перспективой. По словам медиков, по действующим санитарным нормам перепрофилирование учреждения возможно только через три года после его закрытия. В противном случае имеется высокий риск заражения туберкулезом.
На сайте Change.org размещена петиция в защиту учреждения от закрытия. На данный момент ее подписали больше 700 человек.
В петиции отмечается, что в учреждении проходят лечение почти 300 человек, у некоторых из них диагностирован ВИЧ, а часть не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у некоторых больных развивается открытая форма туберкулеза, что опасно для окружающих.
Напомним, ранее в список учреждений для перепрофилирования под больных коронавирусом был включен уральский НИИ ОММ. В его защиту была также создана петиция, которую подписали больше 17 тысяч человек. Кроме того, Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина исключить учреждение из списка.