Локальные бои федерального значения

На днях на Камчатке Заксобрание края приняло антикризисный пакет законов о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса – в этом году от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. По словам врио губернатора Владимира Солодова, в мае Заксобрание рассмотрит второй антикризисный пакет законов. В нём предусмотрены льготы для ЖКХ и строителей, пишет «Комсомольская правда».

Что касается льгот для строителей, то некоторые компании это отрасли, работающие в Камчатском крае, и раньше, еще до «эпохи коронавируса» пользовались, по некоторым признакам, особым вниманием властей. «Особое внимание» имело вполне материальное выражение – например, предоставление земельного участка без аукциона, субсидии из регионального бюджета в размере пары десятков миллионов рублей и свобода в отношении исполнения обязательств по строительству того или иного объекта.

В самопрезентации этой фирмы указано, что ООО «Русский двор» – «известная на Камчатке строительная компания, которая занимается строительством жилых домов различной этажности с использованием методики строительства монолитных железобетонных конструкций в несъемной опалубке с повышенной сейсмостойкостью». Вот только повышенная «сейсмостойкость» нужна теперь самой компании - если судить по заявлениям ее генерального директора Николая Воронова, которого недавно цитировало информагентство «Кам24».

Компания Николая Воронова вот уже несколько лет занималась строительством в столице края образовательного центра, включающего детский сад и школу. При этом комплекс этот возводился за счет средств застройщика в рамках некоего единого плана, предусматривающего строительство целого микрорайона. С жильем в Петропавловске-Камчатском ситуация крайне непростая. Но вот что любопытно. По словам, Николая Воронова, которого цитируют местные СМИ, бывший губернатор Владимир Илюхин обещал ему детский сад и школу выкупить.

Теперь, опять же по словам Воронова, местные власти пошли на попятный и выкупить образовательный комплекс уже не обещают. В связи с чем, он вынужден выставить этот объект на продажу, так как средств на его достройку у него просто нет.

Но не спешите делать вывод, что местные власти столь отрицательно настроены по отношению к бизнесменам-строителям. По крайне мере, к некоторым. Во-первых, в 2017 году этому проекту был присвоен статус масштабного, а потому компания получила его без проведения торгов. В 2019 году проекту по строительству детского сада (и гостинцы в придачу) был присвоен статус «особо значимых инвестиционных проектов», что позволило «Русскому двору» претендовать на компенсацию затрат на присоединение к электросетям и сетям теплоснабжения. Общая сумма компенсации из бюджета – 14 миллионов рублей.

«Высокая социальная значимость инвестиционного проекта заключается не только в создании современного образовательного комплекса, необходимого в активно строящемся молодом районе нашего города, но и предполагает создание более 80 новых рабочих мест», – цитировал Инвестиционный портал Камчатского края руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Оксану Герасимову в апреле прошлого года.

Но есть нюанс. В материалах к заседанию Инвестиционного совета в Камчатском крае 3 апреля того же года, где рассматривался проект детсада, есть таблица с названием «Структура доходов инвестиционного проекта». Здесь черным по белому написано «Детский сад на 216 мест (ежемесячная плата составляет 50 тысяч рублей)». Для справки – средняя зарплата на полуострове в 2019 году (и это по данным официальной статистики) чуть больше 75 тысяч рублей. При этом рождаемость в регионе снижается, а поток уезжающих из региона ширится…

Земельный вопрос

По словам Николая Воронова, финансовые проблемы у него возникли из-за судебных разбирательств с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), которая управляет Территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка». «Этот ТОР «Камчатка», на мой взгляд, много бед принес, он хуже коронавируса», - цитируют Воронова местные СМИ. Мол, пока идут разбирательства, ему пришлось заморозить стройку…

Разбирательства идут по поводу земельного участка, который входит в состав ТОР. В прошлом году КРДВ, следуя букве закона, обратилась в муниципалитет (администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа), которому этот участок принадлежит, и попросила выделить этот участок компании-резиденту ТОР в аренду. Отказать местные власти могли только в двух случаях – если там присутствовало обременение или права третьих лиц. Но городская администрация в нарушение законодательства, без конкурса, сдало в аренду этот земельный участок компании «Русский двор». Которая, кстати, никаких юридических прав на него не имела.

КРДВ, созданная и подотчетная федеральному Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с ущемлением прав компании-резидента. В итоге было два представления – действия муниципалитета были признаны незаконными. Сейчас судебные разбирательства продолжаются.

Если судить по публикациям в отечественных СМИ, практика, когда местные администрации (будь то городские или региональные) подкармливают «своих» бизнесменов - явление в России распространенное. Так что «камчатский кейс» - это скорее иллюстрация к общему правилу, а не некое исключение.

Эта локальная история привлекла внимание на федеральном уровне.

«Режим самоизоляции и угроза коронавируса вовсе не отменяют традиционных российских бед. В том числе весьма вольную трактовку «на местах» взаимодействия бизнеса с государством», - такой вывод делает в своем телеграмм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.