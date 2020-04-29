На Урале после массового застолья на карантин по коронавирусу закрыли деревню

Как рассказал депутат Тавдинской городской думы Анатолий Дьяков, в село из Подмосковья вернулся вахтовик. Он сообщил медикам о своем приезде, ему было предписано не выходить из дома. По словам депутата, мужчина купил спиртное и пригласил друзей.

У него там полдеревни несколько дней гуляли, никто не откажется выпить на халяву. В итоге у вахтовика поднялась температура, рассказал Дьяков.

Мужчину и еще 24 человека госпитализировали, у вахтовика первый анализ подтвердил коронавирус.