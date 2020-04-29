На Урале после массового застолья на карантин по коронавирусу закрыли деревню
Сегодня, 16:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Силовики перекрыли въезд в село Крутое из-за подозрения на коронавирус у 25 человек, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Как рассказал депутат Тавдинской городской думы Анатолий Дьяков, в село из Подмосковья вернулся вахтовик. Он сообщил медикам о своем приезде, ему было предписано не выходить из дома. По словам депутата, мужчина купил спиртное и пригласил друзей.
У него там полдеревни несколько дней гуляли, никто не откажется выпить на халяву. В итоге у вахтовика поднялась температура, рассказал Дьяков.
Мужчину и еще 24 человека госпитализировали, у вахтовика первый анализ подтвердил коронавирус.
В деревне живут около 300 человек. На въезде стоит патруль, который никого не выпускает, разрешая въезд лишь машинам с продуктами.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей