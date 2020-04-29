На Урале запустили первую собственную линию по производству медицинских масок

Маски будут делать на заводе «Медсинтез». Линию по производству закупил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

В месяц производство имеет возможность изготавливать 5 млн масок. На этой неделе ожидается прибытие второй линии, такой же по мощности. Ее приобрел глава РМК Игорь Алтушкин, линия будет установлена на территории Челябинской области.