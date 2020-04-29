На Урале запустили первую собственную линию по производству медицинских масок
Сегодня, 16:44ОбществоФото: Фонд святой Екатерины
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В Новоуральске начала работу первая линия по производству медицинских масок, которую закупили в Китае благотворители, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Маски будут делать на заводе «Медсинтез». Линию по производству закупил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.
В месяц производство имеет возможность изготавливать 5 млн масок. На этой неделе ожидается прибытие второй линии, такой же по мощности. Ее приобрел глава РМК Игорь Алтушкин, линия будет установлена на территории Челябинской области.
Как ранее сообщал Евгений Куйвашев, на начало апреля в регионе 41 предприятие, которые производили 45 тысяч масок в день.
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