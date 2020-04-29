На вокзале Екатеринбурга полицейские задержали тагильчанина с кастетом
Сегодня, 10:17ОбществоФото: пресс-служба Транспортной полиции Свердловской области
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Сотрудниками транспортной полиции на станции «Екатеринбург-Пассажирский» были задержаны двое мужчин. При проверке багажа у них были изъяты кастеты, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Первый пассажир оказался жителем Тюмени. Он спрятал кастет в багаже. Полицейским он сказал, что около четырех лет назад нашел его в одном из екатеринургских парков.
Второго владельца кастета установили при выходе из тоннеля железнодорожного вокзала. Во время проверки его багажа у него также был обнаружен кастет. Мужчина приехал из Нижнего Тагила, где и нашел кастет весной 2016 года.
Оба предмета полицейские изъяли и направили на исследование. Оно показало, что кастеты относятся к холодному оружию. Мужчины привлечены к административной ответственности.
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