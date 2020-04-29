На вокзале Екатеринбурга полицейские задержали тагильчанина с кастетом

Первый пассажир оказался жителем Тюмени. Он спрятал кастет в багаже. Полицейским он сказал, что около четырех лет назад нашел его в одном из екатеринургских парков.

Второго владельца кастета установили при выходе из тоннеля железнодорожного вокзала. Во время проверки его багажа у него также был обнаружен кастет. Мужчина приехал из Нижнего Тагила, где и нашел кастет весной 2016 года.