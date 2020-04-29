Полная изоляция, день двадцать девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле официально подтверждено два новых случая заражения коронавирусом.

Жители Гальянки сообщили TagilCity.ru, что медики в защитных костюмах госпитализировали одного из местных жителей.

Тагильчане сообщили о госпитализации человека медиками в защитных костюмах на ГГМ

Продолжаются и лабораторные исследования. Так, за сутки специалисты в Нижнем Тагиле провели 597 анализов на коронавирус.

В Нижнем Тагиле за сутки исследовано 597 анализов на COVID-19

Кроме того, в городе прошла раздача бесплатных многоразовых масок волонтерами.

В Нижнем Тагиле волонтеры бесплатно раздали медицинские маски

Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Они также делятся отчетами в своем «Инстаграме».

Предприятия Нижнего Тагила предпринимают различные меры по защите от распространения коронавируса. TagilCity.ru узнало о защитных мерах, а также, проверяют ли сотрудников на наличие заболевания.

Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус

Продолжается и активная обработка улиц. Сегодня на официальной странице Нижнего Тагила в «Инстаграм» появилось видео дезинфекции на одной из детских площадок города.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области сообщила, что омбудсмен Татьяна Мерзлякова провела онлайн-прием в ИК-6 Нижнего Тагила. Во время видеоконференции обсуждались вопросы по коронавирусу. Так, врио начальника учреждения сообщила, что вновь прибывшие из СИЗО находятся в течение 20 суток под наблюдением медиков в карантинном отделение, а на посещение Дома ребенка наложили ограничения.

Сегодня под вечер на улицах города не так много людей. По данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции составил 3,3 балла. Напомним, что сервис предоставляет данные для ознакомления. Соответственно, для оценки среднего количества людей на улицах они не могут быть использованы.

Индекс самоизоляции Нижний Тагил Фото: Яндекс

Несмотря на ограничения, трое жителей Нижнего Тагила посетили Красноуральск, где и были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

Трех жителей Нижнего Тагила оштрафовали в Красноуральске за нарушение самоизоляции

Всего за последние сутки в Свердловской области подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом. Количество зараженных составляет 639 человек.