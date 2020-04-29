Полная изоляция, день двадцать девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, одного из жителей города увезли с подозрением на заболевание, а волонтеры раздали бесплатные маски. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле официально подтверждено два новых случая заражения коронавирусом.
Жители Гальянки сообщили TagilCity.ru, что медики в защитных костюмах госпитализировали одного из местных жителей.
Продолжаются и лабораторные исследования. Так, за сутки специалисты в Нижнем Тагиле провели 597 анализов на коронавирус.
Кроме того, в городе прошла раздача бесплатных многоразовых масок волонтерами.
Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Они также делятся отчетами в своем «Инстаграме».
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Фонд святой Екатерины продолжает реализацию своего большого гуманитарного проекта, нацеленного на помощь уральцам, которые больше всего пострадали от экономического кризиса и пандемии коронавируса. В Нижний Тагил пришла большая партия гуманитарной помощи от фонда Святой Екатерины и наши волонтеры-медики Нижнетагильского отделения активно подключились к помощи на выезды! Продуктовые коробки будут распределены в ближайшие дни между многодетными малоимущими семьями. В продуктовые наборы входит все самое необходимое: рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Все продукты имеют длительный срок хранения. Свои средства пожертвовали учредители Фонда святой Екатерины: гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #семьявм #ОНФпомощь #лучшедома #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Предприятия Нижнего Тагила предпринимают различные меры по защите от распространения коронавируса. TagilCity.ru узнало о защитных мерах, а также, проверяют ли сотрудников на наличие заболевания.
Продолжается и активная обработка улиц. Сегодня на официальной странице Нижнего Тагила в «Инстаграм» появилось видео дезинфекции на одной из детских площадок города.
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области сообщила, что омбудсмен Татьяна Мерзлякова провела онлайн-прием в ИК-6 Нижнего Тагила. Во время видеоконференции обсуждались вопросы по коронавирусу. Так, врио начальника учреждения сообщила, что вновь прибывшие из СИЗО находятся в течение 20 суток под наблюдением медиков в карантинном отделение, а на посещение Дома ребенка наложили ограничения.
Сегодня под вечер на улицах города не так много людей. По данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции составил 3,3 балла. Напомним, что сервис предоставляет данные для ознакомления. Соответственно, для оценки среднего количества людей на улицах они не могут быть использованы.
Несмотря на ограничения, трое жителей Нижнего Тагила посетили Красноуральск, где и были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.
Всего за последние сутки в Свердловской области подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом. Количество зараженных составляет 639 человек.