СК займется делом о нападении на сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге

Полиция провела проверочные мероприятия по факту происшествия, в результате чего было решено передать дело Следственному комитету.

Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге нетрезвый мужчина вступил в словесный конфликт с сотрудником скорой помощи, которая прибыла на вызов о причинении одному из граждан телесных повреждений в результате драки. Мужчина начал бросать в машину скорой помощи камни и разбил стекло.