СК займется делом о нападении на сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге
Сегодня, 13:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге инициирована передача Следственному комитету материалов дела о нападении на сотрудников скорой помощи, а также повреждении автомобиля, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Полиция провела проверочные мероприятия по факту происшествия, в результате чего было решено передать дело Следственному комитету.
Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге нетрезвый мужчина вступил в словесный конфликт с сотрудником скорой помощи, которая прибыла на вызов о причинении одному из граждан телесных повреждений в результате драки. Мужчина начал бросать в машину скорой помощи камни и разбил стекло.
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