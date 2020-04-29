Сотрудники скорой Екатеринбурга готовят жалобу в прокуратуру из-за отсутствия доплат

По словам одного из врачей скорой помощи, сотрудникам сообщили, что выплаты не будут произведены, так как подтвержденных случаев коронавируса нет, а зафиксированным он считается, если взят анализ. Тогда скорую вызывает Роспотребнадзор, который дежурит на месте.

Если пациент вызывает скорую сам, то медики приезжают в обычных защитных костюмах. При этом, госпитализация осуществляется с диагнозом «пневмония».

У него тут же берут анализ и выясняют, допустим, что у него COVID-19. А бригада была не защищена. Но бригаду не изолируют. Ничего вообще не произойдет, все просто забудут, кто вообще его привез, говорит врач.

По словам врача, на данный момент к пациентам с подозрением на коронавирусом и к контактным выезжает две подстанции № 15 и 7. Так как они работают с такими пациентами, то они и получат выплату. Остальные врачи оказываются загруженными, причем подтвердить или опровергнуть наличие коронвируса у больного без анализа они не могут.

Кроме того, медик говорит, что пациенты упрекают врачей в том, что они получат доплаты от врачей. Как рассказал медик, с выплатами все не так, как говорили президент и губернатор.

Сейчас у многих сотрудников скорой помощи стали рассчитывать время пребывания бригады с пациентом, у которого был подтвержден COVID-19, и на основании этого выплачивать деньги. В денежном эквиваленте, получается, если бригада побыла с пациентом несколько часов, в конце месяца они получат сумму 400 рублей, 500 рублей. Никакой речи о том, что мы получим какие-то 25 тысяч, нет, говорит он.