Сотрудники скорой Екатеринбурга готовят жалобу в прокуратуру из-за отсутствия доплат
В Екатеринбурге врачи скорой помощи собираются обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру из-за того, что им сообщили, что дополнительных выплат, обещанных президентом РФ и губернатором региона — не будет, сообщает портал E1.
По словам одного из врачей скорой помощи, сотрудникам сообщили, что выплаты не будут произведены, так как подтвержденных случаев коронавируса нет, а зафиксированным он считается, если взят анализ. Тогда скорую вызывает Роспотребнадзор, который дежурит на месте.
Если пациент вызывает скорую сам, то медики приезжают в обычных защитных костюмах. При этом, госпитализация осуществляется с диагнозом «пневмония».
У него тут же берут анализ и выясняют, допустим, что у него COVID-19. А бригада была не защищена. Но бригаду не изолируют. Ничего вообще не произойдет, все просто забудут, кто вообще его привез, говорит врач.
По словам врача, на данный момент к пациентам с подозрением на коронавирусом и к контактным выезжает две подстанции № 15 и 7. Так как они работают с такими пациентами, то они и получат выплату. Остальные врачи оказываются загруженными, причем подтвердить или опровергнуть наличие коронвируса у больного без анализа они не могут.
Кроме того, медик говорит, что пациенты упрекают врачей в том, что они получат доплаты от врачей. Как рассказал медик, с выплатами все не так, как говорили президент и губернатор.
Сейчас у многих сотрудников скорой помощи стали рассчитывать время пребывания бригады с пациентом, у которого был подтвержден COVID-19, и на основании этого выплачивать деньги. В денежном эквиваленте, получается, если бригада побыла с пациентом несколько часов, в конце месяца они получат сумму 400 рублей, 500 рублей. Никакой речи о том, что мы получим какие-то 25 тысяч, нет, говорит он.
Как рассказал изданию главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, за половину месяца с 16 по 31 марта, выплата была осуществлена всем сотрудникам, которые контактировали с больным коронавирусом или контактным пациентом. В среднем за это время врачам выплатили по 11 тысяч, фельдшерам около девяти тысяч, а также около трех тысяч водителям. За апрель на данный момент расчеты осуществляются.