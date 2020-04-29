Свердловский губернатор подписал указ о ношении масок и пропускном режиме до 11 мая

По указу губернатора с 1 по 11 мая свердловчане должны надевать маски в общественных местах и транспорте. Также жители региона могут покидать жилища только для поездок на работу, если производство разрешено указом. Всем, кто отправится на работу, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и справку особой формы от работодателя.