Свердловский губернатор подписал указ о ношении масок и пропускном режиме до 11 мая
Сегодня, 18:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области подписал указ о введении в регионе масочного режима в майские праздники. Указ Евгений Куйвашев опубликовал на странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
По указу губернатора с 1 по 11 мая свердловчане должны надевать маски в общественных местах и транспорте. Также жители региона могут покидать жилища только для поездок на работу, если производство разрешено указом. Всем, кто отправится на работу, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и справку особой формы от работодателя.
Режим самоизоляции будет действовать на территории региона до 11 мая.
Пик заболеваемости еще не пройден. В Свердловской области ситуация остается напряженной, написал губернатор.
Напомним, вчера Владимир Путин продлил нерабочий режим до 11 мая. В Свердловской области подтвердились 629 случаев коронавируса, в Нижнем Тагиле за последние сутки — два новых случая заражения.
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