Трех жителей Нижнего Тагила оштрафовали в Красноуральске за нарушение самоизоляции
Сегодня, 19:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Красноуральске оштрафовали трех жителей Нижнего Тагила за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба суда.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 апреля тагильчане приехали в Красноуральск для продажи парфюмерии и детских товаров. По решению суда они были оштрафованы на 1000 рублей. Отмечается, что граждане признали свою вину.
Также местный суд привлек к ответственности четверых красноуральцев, которые вышли на улицы, чтобы погулять и сходить к друзьям. Им вынесено наказание в виде предупреждения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей