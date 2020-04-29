В Екатеринбург из Китая доставили 21 тонну масок, перчаток и защитных костюмов
Сегодня, 14:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В аэропорт Кольцово прибыл четвертый самолет с гуманитарной помощью от предпринимателя Игоря Алтушкина. Об этом пишет Znak со ссылкой на пресс-службу РМК.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На борту прибыл груз весом в 21 тонну. В него вошли 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, а также перчатки и защитные очки.
Как и в прошлые разы помощь будет распределена между Свердловской и Челябинской областями.
Всего из Китая планируется привезти более 100 тонн медицинских принадлежностей, предназначенных для борьбы с пандемией коронавируса. Общая стоимость груза превысила 7,1 миллионов долларов США.
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